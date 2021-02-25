На Украине хотят блокировать еще несколько сотен интернет-ресурсов – в первую очередь СМИ

Пока украинские интернет-провайдеры ломают голову, как технически выполнить решение властей о блокировке неугодных Telegram-каналов, принято решение закрыть доступ к 426 интернет-сайтам. Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд Киева, усмотрев в работе этих ресурсов признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации блокировку сайтов трактуют как «наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интнернет-провайдерам закрыть к ним доступ».

В список попали российские информационные сайты РБК, Аргументы недели, Финновости, порталы ряда украинских СМИ, агрегаторы новостей, сайты, публикующие компромат на политиков и чиновников, а также часть платформ для разработчиков программного обеспечения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.02.21

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