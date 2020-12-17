Надежды на Байдена не оправдываются – украинский дипломат

Избранный президент США Джо Байден, вопреки надеждам Киева, не упоминает Украину в числе ключевых приоритетов американской внешней политики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, лоббистам, представляющим интересы Украины, удалось объединить американский конгресс против России, однако это началось ещё при Трампе.

«Не нужно думать, что сейчас все внимание будет к Украине. Тут завышенные ожидания. Сегодня Джозеф Байден сказал, после того, как подсчитали уже выборщиков результаты, выиграл выборы, он сказал, что ключевые вопросы, которые будут сразу же, – это борьба с пандемией, это экономические, социальные вопросы, поддержка граждан и объединение общества. Знаете, Украины там нет», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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