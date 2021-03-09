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Вторник, 9 марта 2021, 15:15 мск

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ОБСЕ поймала Украину на перемещении тяжёлых вооружений вдоль линии фронта в Донбассе

Фото: novyny.org

Украина вывела тяжёлую технику и вооружения за пределы установленных договорённостями мест хранения и перемещает их вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Беспилотник СММ обнаружил, что украинские вооружения пока не пересекли так называемую линию отвода, однако ракетные комплексы, гаубицы и танки уже погружены на железнодорожные платформы, которые маневрируют в непосредственной близости от установленных запретных зон.

«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 7 зенитных ракетных комплексов, 4 самоходные гаубицы и 11 танков в подконтрольных правительству районах Донецкой области. Большинство единиц вооружения находилось на железнодорожных станциях», – говорится в отчёте СММ ОБСЕ от 8 марта.

Между тем, украинские пользователи соцсетей размещают многочисленные видео с военными эшелонами на крупных узловых ж/д станциях Украины в непосредственной близости от Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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