Армия ДНР ответит на каждый украинский выстрел – Пушилин

Украина перестала соблюдать перемирие, установленное с августа прошлого года. В целом тишина на фронте продержалась не больше двух месяцев. В последнее время интенсивность обстрелов с украинской стороны ежедневно усиливается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что безнаказанными эти осбтрелы не останутся.

«Безнаказанных обстрелов, разрушающих нашу инфраструктуру и несущих угрозу нашим жителям, не будет. Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке», – заявил глава ДНР.

«Украина, к сожалению, вышла из данной договоренности (о прекращении огня – прим. «НД»), отказавшись выполнять основополагающую меру, без которой все остальные носят лишь декларативный характер. А с учетом последовавших за этим обстрелов с украинской стороны, с учетом того, что с нашей стороны есть погибшие и раненые, не может быть никаких сомнений относительно того, что меры по контролю перемирия Украиной не соблюдаются совершенно...

Киев уже традиционно отказывается от любых конструктивных предложений, которые действительно помогли бы снизить эскалацию», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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