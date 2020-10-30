В Донбассе ответным огнём уничтожены украинские военные – Киев потребовал срочного заседания ТКГ

Украинская соторона потребовала срочного заседания минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе в связи с обострением ситуации на линии фронта и гибелью украинских военнослужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Ранее бойцы Народной милиции ДНР нанесли удар по украинской армии в ответ на провокационные обстрелы.

«Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты два наших военных. Кроме того, к северу от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на наши позиции, из-за чего один украинский военный получил множественные ранения», – заявил Арестович.

«Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, во-первых, привел к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и направлен на целенаправленный срыв договоренностей об установившемся режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля», – утверждает советник Зеленского.

«Также мы сейчас инициировали экстренное заседание рабочей группы по безопасности и ждем ответа от российской стороны и от ОБСЕ», – добавил Арестович.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.20

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