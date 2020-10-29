Украина согласилась представить свой проект «дорожной карты» по урегулированию в Донбассе

Украина после долгих переговоров в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) согласилась в течение недели представить свой проект всеобъемлющего поэтапного мирного урегулирования на линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента России в ТКГ по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

«На заседании Контактной группы представители Донбасса предложили проект Дорожной карты – пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН.

После длительных попыток уклониться от работы над Дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект Дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях ОРДЛО. Таким образом, могут быть созданы условия для выхода из тупика в переговорах», – приводит ТАСС слова Грызлова.

Какой «выход из тупика» имеет в виду Грызлов не понятно, так как совершенно очевидно, что Киев представит только такую «дорожную карту», которая, без сомнения, будет противоречить основным положениям Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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