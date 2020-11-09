«На стратегическом уровне» – Киев заявил о намерении заблокировать переговоры по Донбассу

Работа минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе будет заблокирована, если Россия не пойдёт на компромисс и не согласится с пунктами нового украинского плана по разрешению кризиса в регионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Работа Контактной группы будет малоэффективна или заблокирована на стратегическом уровне, пока россияне не поймут, что план (компромиссный), который можно выработать на основе нашего плана, для них является приемлемым», – приводит ТАСС слова представителя Зеленского.

Напомним, неделю назад Украина после долгих переговоров в минской Трёхсторонней контактной группе согласилась представить свой проект всеобъемлющего поэтапного мирного урегулирования на линии фронта в Донбассе.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый план Киева, поступивший недавно в ТКГ, противоречит Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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