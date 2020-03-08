Украинский агент в Донбассе: «Мы проиграли войну и потеряли эту территорию»

Государственный статус Луганской и Донецкой народных республик уже не имеет никакого значения, так как эти территории навсегда потеряны для Украины. Сейчас вопрос стоит о сохранении самой «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил недавно отпущенный по обмену украинский гражданин, осуждённый в ДНР за шпионаж – «журналист» Станислав Асеев.

По его словам, вопрос о «возвращении Донбасса» в состав Украины не имеет смысла.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях. Они маршируют в шинелях в лицеях ДНР и по городу Донецку. Тем, кому сейчас 5-8 лет, рассказывают о том, какие героические поступки совершали эти «Белые журавли», которые погибли, я имею в виду так называемое ополчение, у них там специальная программа про них есть – это всё идёт с первых классов школы и заканчивая университетами, в том числе», – сетует Асеев.

Украинский агент отметил, что реинтегрировать ЛДНР можно только в том случае, если захватить контроль над границей с РФ и посадить в тюрьмы или выселить с территории республик всех, кого он называет «военными преступниками и пособниками сепаратистов». Однако это невозможно.

«Второй вопрос связан с людьми, которые участвовали в этом конфликте, в том числе, военными преступниками, которые сейчас получили российские паспорта – и я всегда говорю, что реинтеграция этого региона возможна, если мы получаем под контроль российско-украинскую границу, и второй момент, перед этим РФ забирает к себе всех этих людей – десятки тысяч. Просто вывозят их к себе на территорию.

Тех, кто имели отношения к корпусам – не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса.

Третий момент – политическая конъюнктура, которая сейчас представляет оккупационную власть.

Если передадут границу, и этих людей вывезут, тогда – да, возможна гуманитарная работа в этом регионе, но этого никогда не произойдёт, это фантазии», – констатировал Асеев и добавил, что боится распространения «сепаратизма» на всю территорию Украины.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть – в этом смысле потеряли. Потому что я как-то произнёс эту фразу с одним человеком в разговоре, а он говорит: проигрыш войны – это потеря государственности, мы не потеряли государственность, значит, не проиграли. Нет, это не так, потому что, на самом деле, сейчас очень редко ведутся войны, которые бы заканчивались полной потерей государственности. Как правило, это локальные конфликты, и вопрос в том, можете вы эту территорию контролировать или нет. Мы – не можем, мы не можем её вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше. Сейчас ситуация именно такова, пока есть господин Путин и его администрация», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского шпиона в ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.03.20

Зеленский пожаловался на «пророссийскую» позицию Германии и Франции в Донбассе. / «Гений чистой красоты»: не Пушкин и не Керн. Авторская колонка Веры Владимировой. / Зеленский дал Путину 9 месяцев на отказ от Минских соглашений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»