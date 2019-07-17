Путин упростил получение гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины

Президент России расширил упрощённый порядок получения гражданства на территории Донбасса, подконтрольные киевскому режиму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ опубликован на портале правовой информации.

Отныне не только жители ЛДНР, но и граждане Украины, проживающие на территориях Донецкой и Луганской областей смогут стать гражданами РФ в упрощённом порядке.

Новое положение распространяется также на всех граждан Украины, находящихся на территории России в ожидании получения паспортов РФ.

Напомним, ранее в ЕС и других западных странах пригрозили, что не признают российские паспорта, полученные гражданами Украины после 2014 года. Однако недавно в МВД РФ заявили, что пограничные службы этих стран не смогут определить место регистрации российских граждан, проживающих на территории ЛДНР.

Как сообщал «Новый День», недавно 125 граждан Украины, родившиеся и постоянно жившие в Крыму и Севастополе, но выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства по упрощенной схеме.

Сообщается, что поступившие заявления будут рассмотрены в течение 3 месяцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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