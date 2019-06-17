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Понедельник, 17 июня 2019, 08:47 мск

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125 граждан Украины обратились за получением российского гражданства

125 граждан Украины обратились за получением российского гражданства по упрощенной схеме.

Как уже сообщал «Новый День», упрощенный порядок для отдельных категорий граждан Украины начал действовать с 1 мая 2019 года.

Право на получение гражданства РФ по «быстрой схеме» получили украинцы, родившиеся и постоянно жившие в Крыму и Севастополе, но выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. Упрощенным порядком так же могут воспользоваться их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители. Порядок распространяется и на тех, кто был незаконно депортирован из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

Поступившие заявления будут рассмотрены в течение 3 месяцев.

Отметим, что упрощенный порядок получения гражданства действует и для жителей определенных территорий Луганской и Донецкой областей. От них поступило уже более 12 тысяч заявлений. Первые паспорта были выданы на минувшей неделе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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