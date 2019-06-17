125 граждан Украины обратились за получением российского гражданства по упрощенной схеме.

Как уже сообщал «Новый День», упрощенный порядок для отдельных категорий граждан Украины начал действовать с 1 мая 2019 года.

Право на получение гражданства РФ по «быстрой схеме» получили украинцы, родившиеся и постоянно жившие в Крыму и Севастополе, но выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. Упрощенным порядком так же могут воспользоваться их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители. Порядок распространяется и на тех, кто был незаконно депортирован из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

Поступившие заявления будут рассмотрены в течение 3 месяцев.

Отметим, что упрощенный порядок получения гражданства действует и для жителей определенных территорий Луганской и Донецкой областей. От них поступило уже более 12 тысяч заявлений. Первые паспорта были выданы на минувшей неделе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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