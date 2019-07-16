«Друзья Украины» не смогут определить проживание российских граждан из ЛДНР

Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут спокойно выезжать в страны Запада без страха быть выдворенными обратно.

Ранее несколько государств пошли на поводу у Киева и объявили, что не пустят к себе граждан России, зарегистрированных в Донбассе и имевших до этого украинское гражданство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», все жители ЛДНР, ставшие гражданами РФ, получают российские загранпаспорта без указания прежнего гражданства и месте проживания.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации», – заявили в МВД РФ.

Кроме того, сообщается, что жители республик Донбасса, желающие стать гражданами РФ, получили право регистрации в любом субъекте Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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