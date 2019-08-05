Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса

Таллин не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ЛДНР после 24 апреля 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Эстонии.

«5 августа МИД принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России... Это решение вступает в силу немедленно», – ссылается ТАСС на сообщение эстонского ведомства.

По словам наблюдателей, заявление МИД Эстонии – не более чем политический жест в поддержку дружественного киевского режима.

Ранее в МВД РФ заявили, что жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут спокойно выезжать в страны Запада без страха быть выдворенными обратно.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации», – заявили в российском ведомстве.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке (в течение трёх месяцев) получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Позже действие указа было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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