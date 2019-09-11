МВД Эстонии требует отменить безвиз для украинских «гомо-советикусов»

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме дал поручение изучить вопрос об отмене виз для украинских гастарбайтеров, массово приезжающих на заработки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по мнению Хельме, в числе прибывающих в Эстонию «заробитчан» много граждан с юго-востока Украины, которых он считает неблагонадёжными обрусевшими элементами с советским сознанием.

«Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», – цитирует Хельме Sputnik Эстония.

МВД Эстонии уже разработало специальные законодательные инициативы.

Как власти прибалтийской страны собираются отделять «благонадёжных» украинцев от обрусевших или визы введут для всех подданных «Незалежной» – Хельме не пояснил.

Напомним, ранее официальный Таллин объявил, что не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ЛДНР после 24 апреля 2019 года.

«5 августа МИД принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России... Это решение вступает в силу немедленно», – заявили в МИД Эстонии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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