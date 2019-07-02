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Вторник, 2 июля 2019, 18:41 мск

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Путин поручил Колокольцеву предоставить украинцам преференции в получении гражданства РФ

Фото: kremlin.ru

Министерство внутренних дел России обязано в ближайшее время проанализировать сложившуюся правоприменительную практику приёма украинских граждан в российское гражданство с целью облегчения всех процедур.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

В сообщении подчёркивается, что поручение дано по итогам прямой линии президента с народом 20 июня текущего года.

«МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций», – отмечается в тексте.

Срок главе МВД Владимиру Колокольцеву дан до 1 августа 2019 года.

Напомним 24 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Позже, 1 мая, он подписал новый указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев.

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