«Ждите неожиданный удар»: в Киеве выступили с воинственными угрозами

В команде избранного украинского президента Владимира Зеленского заявили о готовности Киева нанести удар противникам Украины «там, где его не ожидают».

С таким заявлением, в частности, выступил экс-сотрудник украинского Минобороны, военный эксперт Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф». Он пообещал, что Киев найдет способ ответить на внешние вызовы, и выразил надежду на то, что Украина всё же вступит в НАТО.

Советник комика заявил, что у Киева «есть варианты» ответа возможному противнику. «Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить», – пригрозил он, пообещав сделать это «нестандартными путями». «Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», – подчеркнул член команды Зеленского.

Апаршин посоветовал «не трогать его сегодня», поскольку, по его словам, «он уже решил», что будет «вступать в НАТО» и «будет повышать уровень боеспособности страны». Он также добавил, что «будет держать войска в постоянной готовности».

Ранее был обнародован документ о будущей военной доктрине «Незалежной». В документе закреплен курс на создание профессиональной, добровольной армии и переход ВСУ к стандартам НАТО.

Как сообщал «Новый День», накануне о политике новоизбранного украинского президента по отношению к России высказался председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он заявил, что у Зеленского такой же антироссийский настрой, как у действующего президента Украины Петра Порошенко. «Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России», – признался Юнкер, отметив, что «тот факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, – Москве не помогает».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 30.04.19

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