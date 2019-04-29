Глава Еврокомиссии: Антироссийский настрой Зеленского такой же, как у Порошенко

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не нашёл принципиального отличия в подходах по отношению к Москве между избранным и действующим президентами Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью польским журналистам.

«Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Тот факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, – Москве не помогает», – уверяет Юнкер.

Вместе с тем, глава Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС больше заботит борьба с коррупцией на Украине. А в этом плане, пока неизвестно, что из себя представляет Зеленский. Хотя, его стремление вести «Незалежную» в Европу, с точки зрения Юнкера, похвально.

«Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена», – отметил Юнкер и добавил, что Киеву пора отрабатывать гигантские средства, вложенные в Украину.

«Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины», – резюмировал президент ЕК.

Как сообщал «Новый День», избранный президент Украины Владимир Зеленский, получивший около 80% голосов от русскоязычного Юго-Востока страны, отказался от написания своего имени по-русски на личных страницах в социальных сетях.

Сегодня президент России Владимир Путин отреагировал на заявление избранного президента Украина Владимира Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам. Эти слова прозвучали в ответ Путину, допустившему упрощение получения гражданства РФ не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.19

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