Зеленский публично самоукраинизировался в соцсетях

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, получивший около 80% голосов от русскоязычного Юго-Востока страны, отказался от написания своего имени по-русски на личных страницах в социальных сетях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила украинским СМИ пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», – заявила она.

Отныне на страницах в соцсетях избранный президент, комик и шоумен будет именоваться не Владимир Зеленский, а Володимир Зеленський. В русской транскрипции – Володымыр Зэлэнськый.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что проверит на соответствие конституции страны принятый Верховной Радой закон об исключительности украинского языка в стране.

Как сообщал «Новый День», Верховная Рада приняла скандальный закон об исключительности украинской мовы: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Закон закрепляет статус украинского языка как единственного государственного и официального. Отныне украинская мова становится единственной и обязательной для органов госвласти, в армии, в политике, в образовании, в медицине, в культурной сфере и в общепите – на всей территории страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.04.19

Небензя готов дать бой за Донбасс в ООН. / В Севастополе объявили забастовку строители, выполняющие заказ Минкульта РФ. / В Киеве пришли с обысками к адвокатам капитана «Норда» и главы Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»