Москва не устаёт подавать сигналы Зеленскому

Правительство РФ не смущают никакие антироссийские и откровенно враждебные заявления президента Украины Владимира Зеленского, а также усиливающиеся обстрелы Донбасса в нарушение всех минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что у Киева сохраняются все шансы «наладить партнёрские отношения» с Россией в очередной раз заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с французским главой правительства Эдуардом Филиппом.

«Я сказал, что пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило. Но, во всяком случае, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата, ну и двигаться в сторону общего успокоения ситуации нашего ближайшего соседа – я имею в виду на территории Украины.

Конечно, наши позиции во многом здесь расходятся, но это не означает, что нет необходимости обмениваться здесь информацией, обмениваться подходами к тому, каким образом этот диалог интенсифицировать. Тем более, что – мы видим – руководство Французской Республики, президент страны в этом направлении прилагают активные усилия, и мы считаем, что это в целом весьма и весьма полезно», – цитируют Медведева РИА Новости.

Ранее, о том, что Зеленскому «надо дать время», заявляла председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Позже, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока раздумывают над политикой в отношении Киева, так как оттуда пока поступают противоречивые сигналы.

Между тем, никаких «противоречивых сигналов» от украинского президента не поступает – все посылы Зеленского однозначны: Россия враг, против которого необходимо немедленно ужесточить санкции.

Напомним, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.

Кроме того, согласно публичному утверждению Зеленского, Крым больше не является популярным курортом, а превращён в окружённый колючей проволокой военный лагерь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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