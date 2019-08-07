Зеленский «точно знает», что Крым вернётся

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пообещал возвращение Крыма в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в ходе визита в Турцию на встрече с крымско-татарской и украинской диаспорами.

Однако украинский президент не назвал даже приблизительную дату, когда это случится.

Между тем, несмотря на то, что диаспора в Турции сформировалась задолго до 2014 года, Зеленский, тем не менее, много говорил о неких «разъединённых» крымско-татарских семьях.

«А в целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину, и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, и песня «Эй, Гузель Къырым» будет звучать как давнее воспоминание о сложных испытаниях», – заявил под аплодисменты украинских эмигрантов Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в «оккупации» Крымского полуострова, а также в «издевательствах» над крымскими татарами и их «дискриминации по национальному признаку».

Симферополь, Иван Капустин

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