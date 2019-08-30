В Киеве назвали срок решения конфликта в Донбассе и вновь заявили о «возвращении» Крыма

Новый руководитель МИД Украины Вадим Пристайко объявил о планах добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе в течение полугода.

Министр отметил, что президент Украины предложил ряд компромиссных шагов, направленных на восстановление связей «с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения», передает УНН.

Кроме того, он напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в станице Луганской. Пристайко полагает, что новые украинские власти «смогут открыть новую страницу мирного процесса». Глава украинского МИД подчеркнул, что «мы на это имеем полгода». Именно на этот срок он будет нацеливать своих подчиненных.

Министр также заявил, что в случае продвижения процесса урегулирования в Донбассе, Киев готов подумать над выборами в непризнанных украинскими властями территориях Донецкой и Луганской областей, амнистией и снятием торговых ограничений. По его мнению, «как мы будем это делать – неважно». Глава МИД Украины добавил, что добиваться поставленной цели Киев может или путем выполнения Минских соглашений, или «через приглашение миротворческой миссии».

Министр назвал главными внешнеполитическими задачами страны восстановление мира в Донбассе и «возвращение» Крыма. Кроме того, по его словам, среди основных внешнеполитических приоритетов – Евросоюз и НАТО.

Как сообщал «Новый День», Пристайко был назначен новым министром иностранных дел Украины на первом заседании Верховной рады девятого созыва, состоявшемся 29 августа. На этом посту он сменил Павла Климкина, запомнившего в основном эксцентричными антироссийскими заявлениями.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 30.08.19

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