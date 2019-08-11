Зеленский должен замолчать о Крыме, если хочет поговорить о Донбассе

Зеленский не сможет приступить к конкретному диалогу с Путиным, пока не перестанет поднимать вопрос о принадлежности Крыма на всех международных площадках.

Между тем, затягивание переговоров с Москвой по конфликту в Донбассе с каждым днём всё больше бьёт по рейтингу украинского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Павел Рудяков.

«Вопрос в том, что может быть предметом этого диалога. Если восстанавливать диалог с Путиным для того чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», – констатировал Рудяков.

По словам эксперта, кроме прочего, на Зеленского в ожидании скорейшего начала переговоров между Киевом и Кремлём «давят» и на Западе.

«Есть также серьезное давление со стороны немцев, французов и даже американцев на восстановление диалога на высшем уровне между президентами России и Украины. Во всяком случае Зеленский предупреждает, что он вынужден будет это делать», – заключает аналитик.

По мнению Рудякова, без диалога с Москвой никаких подвижек в урегулировании гражданской войны в Донбассе не предвидится.

Напомним, в Москве, в свою очередь, уже не раз заявляли, что прежде чем рассчитывать на встречу с Путиным в любых форматах – Зеленский должен в соответствии с минскими соглашениями вступить в прямые переговоры с народными республиками Донбасса, как непосредственными участниками внутреннего украинского конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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