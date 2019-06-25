В стиле КВН: Зеленский намекнул на продажность Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский зло поиронизировал над европейскими лидерами в связи с решением ПАСЕ восстановить в правах российскую делегацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё «разочарование и сожаление», украинский президент выразил на собственной странице в Фейсбуке.

Зеленский пожаловался, что его надежды на президента Франции и канцлера Германии не оправдались.

Кроме того, шоумен намекнул на то, что, по его мнению, при принятии решения о возвращении России в ПАСЕ, возобладали меркантильные соображения.

Как известно, Россия вносит значительный денежный вклад в обеспечение функционирования ПАСЕ.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с Президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии.

Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи.

Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе.

Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца.Главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мнений о ценностях материальных», – зло иронизирует Зеленский.

Между тем, украинские блогеры раскритиковали неуместное, по их мнению, замечание украинского президента о неких «материальных ценностях», которыми якобы могли руководствоваться крупнейшие государства Европы в ПАСЕ, и попросили Зеленского отказаться уже от «стиля КВН» в реагировании на дипломатические провалы Украины.

Напомним, сегодня Киев принял решение отозвать своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ восстановить в правах российскую делегацию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.19

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