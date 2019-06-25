Украина страшно обиделась и отозвала посла из Совета Европы

Киев отзывает своего посла из Совета Европы после решения ПАСЕ восстановить в правах российскую делегацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке заявил министр иностранных дел Украины павел Климкин.

По словам Климкина, он понимает решение делегатов ПАСЕ от Украины в знак протеста покинуть сессионный зал и со своей стороны осуждает все страны Европы, представители которых приняли решение восстановить в правах Россию.

«Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг.

Но не навсегда, чтобы не отдавать Совет Европы на растерзание России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы – это наш юридический и человеческий долг участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хоть арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важен. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий по защите прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем – такого себе.

Поэтому отзываем нашего Посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но добьем вместе.

А еще, особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких бы то ни было из выдвинутых условий – это, извините за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе.

А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого в отдельности из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются», – негодует Климкин.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

Между тем, принципиальные противники России в ПАСЕ (Украина и Грузия) оспорили отдельные полномочия российской делегации.

По регламенту, организация должна дать ответ через сутки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.19

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