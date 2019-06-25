ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник.

За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались, отмечает РИА «Новости». «Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», – говорится в документе.

Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что заявка на подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ будет подана. По его словам, члены ассамблеи стали заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые вынесли на рассмотрение более 200 поправок для затягивания принятия резолюции. «Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», – добавил вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что докладчица по резолюции Петра де Суттер, пригласившая делегацию Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ, проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию «по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации». При этом в российской делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы во вторник.

«Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения», – указал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, добавив, что любые ограничения деятельности российской делегации являются неприемлемыми. ПАСЕ заняла конструктивную позицию и пошла по пути полной имплементации заявления комитета глав МИД о равноправии всех делегаций, отметил Слуцкий. «Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее – это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона», – сказал парламентарий.

По его словам, принятые изменения в регламент защищают фундаментальные права всех национальных делегаций, а не только открывают путь России в ПАСЕ. Напомним, в конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.

Комитет министров Совета Европы 17 мая выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 24.06.19

Москва не устаёт подавать сигналы Зеленскому. / ПАСЕ отклонила ультиматум «друзей Украины» по рейсу MH17. / «Приезжайте и никого не слушайте» vs «Россия – оккупант»: как чувствуют себя российские туристы в Тбилиси после запрета полетов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»