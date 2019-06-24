ПАСЕ отклонила ультиматум «друзей Украины» по рейсу MH17

ПАСЕ отклонила предложение о дебатах по катастрофе Боинга рейса MH17, которые пытались навязать антироссийски настроенные члены ассамблеи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается в Твиттере Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, ранее депутаты из числа «друзей Украины» предприняли попытку оттянуть решение ПАСЕ о возвращении России в эту организацию после долгого перерыва и подали два запроса о проведении срочных дебатов по катастрофе Боинга в 2014 году над Донбассом.

«Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности», – так был озаглавлен один из запросов. В другом, предлагалось «привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов».

Как известно, Россия отказалась финансировать ПАСЕ после исключения её из организации в «наказание за Крым и Донбасс».

Инициаторами запросов стали депутаты Роджер Гейл и Александр Почей.

Большинство депутатов ПАСЕ отклонили оба запроса.

За дебаты по MH17 высказались 52 депутата, против – 86.

Как сообщал «Новый День», нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам погибших при крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, призвал не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, 19 июня совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга-777» в Донецкой области обвинила в катастрофе самолета и объявила в международный розыск трех россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко. Также было объявлено, что судебный процесс по делу стартует в марте 2020 года.

МИД РФ выступил с жестким заявлением, назвав обвинения в адрес российской стороны бездоказательными и направленными на дискредитацию России в глазах международной общественности. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что следствие приобщило фальсифицированные видеоматериалы к выводам о причинах катастрофы.

На заявление совместной следственной группы отреагировал премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Он высказал недовольство работой совместной следственной группы. Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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