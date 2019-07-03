Путин объяснил лидерам G20, что думает по делу MH17

Президент РФ Владимир Путин имел «беседы практически со всеми участниками саммита» G20 по поводу катастрофы «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о состоявшемся с Путиным разговоре о виновниках катастрофы.

«Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита», – рассказал Песков и подчеркнул, что позиция России в этом деле незыблема.

«Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», – цитирует Пескова «RT».

Напомним, накануне премьер-министр Нидерланов заявил, что обсуждал на G20 с российским президентом катастрофу малазийского «Боинга».

«Я поговорил с президентом Путиным о рейсе MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран это остаётся открытой раной», – заявил Рютте, отказавшись сообщить подробности.

Как сообщал «Новый День», ранее премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир высказал недовольство работой совместной следственной группы, ведущей расследование крушения малайзийского «Боинга» в небе над зоной конфликта в Донбассе в 2014 году.

Политик заявил, что изначально расследование было политизированным и бездоказательным и велось для того, чтобы обвинить Россию в противоправных действиях.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», – заявил премьер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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