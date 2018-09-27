Нидерланды и Австралия обвинили РФ в нежелании взять вину за крушение MH17

Власти Австралии и Нидерландов заявили о признании промежуточных итогов расследования крушения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года. Причины катастрофы, унесшей жизни почти 300 человек, выясняла Совместная следственная группа.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила, что безусловно доверяет «независимому и профессиональную расследованию ССГ и ее выводам», передает издание The Australian. Премьер Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, назвал приведенные следственной группой доказательства принадлежности ракетного комплекса, из которого был сбит самолета, убедительными, подчеркнув важность установления правды о трагедии. Оба политика выразили сожаление в связи с тем, что российские власти отказываются признавать итоги расследования.

Напомним, в мае ССГ выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. В Москве эти выводы отвергли. 17 сентября Минобороны России заявило, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», состояла на вооружении украинской воинской части. По данным ведомства, ракета была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего ее отправили в войсковую часть на территорию Тернопольской области УССР. Часть была реорганизована в 223-й зенитный ракетный полк на Украине, который дислоцируется в городе Стрый Львовской области и имеет на вооружении ЗРК «Бук».

В оборонном ведомстве России указали, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В то же время, в Минобороны назвали фальсификацией видео о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, которое было использовано в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу». Между тем министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию в крушении лайнера на основе данных Совместной следственной группы. «Нельзя просто показать пальцем на Россию», – отметил Локк.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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