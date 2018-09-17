Минобороны РФ: Боинг МН-17 сбила ракета вооружённых сил Украины

В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к катастрофе с рейсом MH-17.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ракета, которой был сбит малайзийский Boeing-777, состояла на вооружении украинской воинской части. Об этом сообщили представители министерства на брифинге.

Ракета 9Д131 была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего ее отправили в войсковую часть на территорию Тернопольской области УССР. По данным ведомства, часть была реорганизована в 223-й зенитный ракетный полк на Украине, который дислоцируется в городе Стрый Львовской области и имеет на вооружении ЗРК «Бук».

В Минобороны утверждают, сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В то же время, в министерстве назвали фальсификацией видеоролик о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, который был использован в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета. В ведомстве предложили представителям международной следственной группы ознакомиться с рассекреченными документами по ракете. Кроме того, в Минобороны представили перехваченную аудиозапись, которая так же подтверждает причастность Украины к катастрофе. На записи зафикировано как полковник ВСУ Руслан Гринчак демонстрирует осведомленность о произошедшем в 2014 году, упомянув о том, что инцидент может повториться.

По словам официального представителя Минобороны, генерал-майора Игоря Конашенкова, на Украине могут заявить, что якобы «Бук» был перемещен в Россию до того как был сбит лайнер, а всю документацию по нему – уничтожить. При этом Конашенков считает, что версия о причастности ополчения Донбасса к инциденту неправдоподобна, так как украинская сторона сама по сути не согласна с таким утверждением: «Ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских лиц о том, что ни один ЗРК или ракетный комплекс к нему не попали к ополченцам. Поэтому я думаю, что Украина сама опровергла такую возможность», – сказал Конашенков.

Напомним, Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшегося рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

Москва, Леонид Маковецкий

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