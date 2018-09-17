В Киеве отреагировали на выводы Москвы о сбившей «Боинг» ракете

В Киеве ответили на заявления Минобороны России об украинском происхождении ракеты, которой был сбит сбит малайзийский Boeing-777 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал выводы Москвы «очередным фейком».

Он полагает, что таким образом российские власти пытаются «прикрыть свое преступление», которое «доказано официальным следствием и независимыми экспертными группами», передает «Интерфакс-Украина».

Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что ракета 9Д131, которой был сбит авиалайнер, была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего ее отправили в войсковую часть на территорию Тернопольской области УССР. По данным ведомства, часть была реорганизована в 223-й зенитный ракетный полк на Украине, который дислоцируется в городе Стрый Львовской области и имеет на вооружении ЗРК «Бук».

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В то же время, в министерстве назвали фальсификацией видео о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, которое было использовано в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета.

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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