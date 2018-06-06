Нидерланды решили не наказывать Украину за гибель малайзийского «Боинга»

Правительство Нидерландов пока не собирается привлекать к ответственности Украину за авикатастрофу над Донбассом летом 2014 года.

Как уже сообщал «Новый День», Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают оружием с такой дальностью. Тогда претензии были предъявлены России. В Москве подчеркивается: все годы, прошедшие с момента трагедии, расследуется исключительно одна версия – российская. То, что в это время в данном районе находился аналогичный дивизион ВСУ, следствие упорно игнорирует. Не берется во внимание и то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над районом боевых действий, но не сделала этого.

«На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства, в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности», – цитирует «Интерфакс» письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока депутатам нижней палаты парламента Нидерландов. Дополнительное расследование проводить пока тоже не собираются.

Блок подчеркнул важность сотрудничества с Украиной в рамках JIT для эффективности уголовного расследования, российских экспертов к следствию по-прежнему не привлекают.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 06.06.18

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