Лавров обсудил гибель «Боинга» с главой МИД Нидерландов: доказательств вины РФ озвучено не было

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня в телефонном разговоре с нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил тему крушения малазийского «Боинга» над Донбассом, и тот не привел никаких доказательств причастности России к гибели лайнера.

«Сегодня мне звонил министр иностранных дел Нидерландов и рассказал то, что уже известно. Прокурор вышел на новый уровень расследования. У них практически нет сомнений, что «Бук» прибыл из Российской Федерации. Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он не привел мне никаких фактов, сказав, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла их установить на основе ничем не подкрепленных подозрений», – сказал министр иностранных дел РФ, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства.

Лавров также сообщил, что Россия передала в Совместную следственную группу (ССГ) «множество фактической информации о крушении, включая первичные данные с радаров, которые работали в Ростовской области в тот трагический день». По его словам, он напомнил коллеге о том, что «РФ больше чем кто бы то ни было сотрудничала с этим следствием, несмотря на то, что нас не пригласили в совместную группу по расследованию».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия «ответила на все запросы о правовой помощи со стороны голландской прокуратуры». «Более того, вчера поступил очередной запрос, на который физически невозможно было ответить. Я выразил удивление тем, что отправив запрос и не получив еще ответа, в тот же день они сделали объявление о выходе на новый уровень в своей работе. При этом добавив, что для завершения следствия потребуется еще много времени», – рассказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, «это очень напоминает так называемое «дело Скрипалей», когда сказали «хайли лайкли» это русские, но Скотленд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается, и оно до сих пор не завершено».

В то же время он заявил, что российская сторона по-прежнему готова сотрудничать с Нидерландами в расследования авиакатастрофы. «Главное, чтобы это сотрудничество было честным и чтобы сведения и факты, которые мы предоставляем, не игнорировались бы, либо не использовались избирательно, – сказал Лавров. – В этом, наверное, вся проблема».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в крушении малайзийского «Боинга» в июле 2017 года, заявив, что привлекут Москву к ответственности. Обе страны представили России официальное уведомление. НАТО и ЕС, в свою очередь, призвали Москву признать вину в крушении «Боинга» и сотрудничать со следствием.

Накануне международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, заявила, что ракета, попавшая в самолет, принадлежала России. В Минобороны РФ это категорически отрицают и заявляют, что следственная группа замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя ракеты, сбившей самолет, и тех, кто передал агрегат комиссии. Между тем, серийный номер ракеты, якобы причастной к ЧП с «Боингом» говорит о том, что она была произведена в 1986 году в Советском Союзе и должна была быть списана в 2011 году. В ведомстве так же подчеркнули, что к моменту развала СССР на Украине было около 20 дивизионов ЗРК «Бук».

Президент РФ Владимир Путин между тем заявил, что Россия признает итоги расследования крушения в Донбассе рейса MH17 только в том случае, если Москва будет участие в следствии. Президент подчеркнул, что Украина участвует в расследовании, несмотря на то, что нарушила международное право и не закрыла воздушное пространство над районом боевых действий.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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