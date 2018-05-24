В гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом обвинили Россию

Международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины в июле 2014 года, объявила, кому принадлежал ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер.

Как сообщал «Новый День», Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают оружием с такой дальностью.

«Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации», – цитирует «Интерфакс» представителя объединенной следственной группы Уилберта Паулсена. Заявлено, что ракета, сбившая малайзийский «Боинг», состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских Вооруженных сил, дислоцирующейся под Курском.

По версии международной следственной группы, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, ЗРК «Бук», сбивший самолет, был доставлен из России, а потом отправлен обратно.

Москва заявляет о предвзятости следствия, ссылаясь на испытания концерна «Алмаз-Антей» (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук»), указывающие на то, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся армией Украины.

Паулсен заявил, что пока вся собранная информации раскрыта не будет – чтобы не навредить дальнейшему расследованию.

Гаага, Артем Рокотов

Гаага. Другие новости 24.05.18

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