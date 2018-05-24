Минобороны РФ ответило на обвинение в уничтожении пассажирского самолета

Министерство обороны России настаивает: малайзийский «Боинг» в июле 2014 года сбили украинские военные.

Как уже сообщал «Новый День», международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, заявила, что ракета, попавшая в самолет, принадлежала России. В Минобороны РФ это категорически отрицают.

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», – цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 24.05.18

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