Россию официально обвинили в крушении малайзийского «Боинга» и даже назвали конкретные имена

Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в крушении малайзийского «Боинга» в июле 2017 года. Обе страны представили Москвы официальное уведомление.

Как уже сообщал «Новый День», накануне международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, заявила, что ракета, попавшая в самолет, принадлежала России. В Минобороны РФ это категорически отрицают и заявляют, что следственная группа замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя ракеты, сбившей самолет, и тех, кто передал агрегат комиссии. Между тем, серийный номер ракеты, якобы причастной к ЧП с «Боингом» говорит о том, что она была произведена в 1986 году в Советском Союзе и должна была быть списана в 2011 году. В ведомстве так же подчеркнули, что к моменту развала СССР на Украине было около 20 дивизионов ЗРК «Бук».

Между тем, Нидерланды и Австралия заявили, что привлекут Россию к ответственности: «Крушение рейса MH17 вызвало невероятные страдания, – сообщил глава голландского МИД Стеф Блок. – Правительство всегда заявляло, что правда вокруг катастрофы должна быть установлена и что справедливость должна восторжествовать для жертв и родственников. В этом вопросе у Нидерландов имеется поддержка мирового сообщества. На основе выводов Совместной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки «Бук», из которой был сбит Boeing. Поэтому правительство теперь принимает следующий шаг, чтобы официально привлечь РФ к ответственности».

При этом отмечается, что расследование продолжается, и государственная прокуратура должна принять решение, будут ли и когда идентифицированы конкретные люди в качестве подозреваемых и обвиняемых.

«Мы призываем Россию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников», – говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте правительства Нидерландов.

МИД России заявил, что версия, озвученная Совместной следственной группой (ССГ) 24 мая, о том, что ЗРК «Бук», с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53 бригаде ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации, вызывает сожаление.

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера», – говорится в официальном комментарии ведомства. – Вызывает недоумение и то, что ССГ выдвинула данную версию событий в тот момент, когда в России еще не завершено изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи.

В МИДе отметили: в продемонстрированных 24 мая материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ. «Ничего не говорилось об оказанной нами помощи в расследовании. Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитно-ракетных комплексов АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», – подчеркивают в ведомстве. – Российская Федерация также передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии. Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования. Сделанное на основе записей радаров заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное.

В этих обстоятельствах у нас возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение.

Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования.

Тем не менее, мы и впредь будем оказывать ему содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание».

Тем временем, агентство «Бэллингкэт», которые МИД РФ обвинило в подтасовке фактов, распространило информацию, что некий Андрей Иванович с позывным «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования крушения рейса MH17, – это офицер ГРУ России.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия признает итоги расследования крушения в Донбассе рейса MH17 только в том случае, если Москва будет участие в следствии. Президент подчеркнул, что Украина участвует в расследовании, несмотря на то, что нарушила международное право и не закрыла воздушное пространство над районом боевых действий.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.05.18

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