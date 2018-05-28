Обвинители России в крушении Боинга доказали преступления Украины в Донбассе

История с расследованием крушения малайзийского «Боинга» летом 2014 года получила неожиданный поворот: пытаясь доказать причастность к этой трагедии России, следственная группа на самом деле доказала преступления Украины в Донбассе.

Как уже сообщал «Новый День», международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, заявила, что ракета, попавшая в самолет, принадлежала России.

В Москве подчеркивается: все эти годы, прошедшие с момента трагедии, расследуется исключительно одна версия – российская. То, что в это время в этом районе находился аналогичный дивизион ВСУ, следствие упорно игнорирует. При этом, по мнению экспертов, каждое новое «доказательство» российской вины не только всё сильнее опровергает саму главную версию, но и уничтожает остатки доверия к следствию как таковому.

На этот раз следственная группа выступила с громким заявлением: «Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации», – сообщил представитель объединенной следственной группы Уилберт Паулсен. И в качестве доказательства следствие продемонстрировало «обломки той самой ракеты «Бук». И даже потребовали от России пояснить, что означают цифры маркировки, а также назвать воинскую часть, где числились эти ракеты.

«Общественность просто поражена скрупулезностью и тщательностью следователей и тем, насколько доказательно изобличена Россия в этом преступлении. Вот только одна маленькая несостыковка! «Следователи» вынесли на сцену не обломки ракеты 9М38 ЗРК «Бук-М1», которая, как установлено, сбила Boeing над Донбассом, а обломки ракеты 9М79 тактического ракетного комплекса «Точка». Если быть точным, то двигательную его часть!», – написал военный публицист Владислав Шурыгин в «Известиях»

«То есть нидерландские следователи с умным видом представили международному сообществу в качестве «неопровержимого доказательства» вместо обломков ракеты «земля-воздух», обломки ракеты «земля-земля». Причем вполне очевидно украинской! Потому как у ополченцев никогда на вооружение таковой не было и никогда она ими не применялась. И данные обломки, если и доказательство преступления, то преступления ВСУ, которые такими комплексами стреляли по густонаселенным городам Донбасса», – подчеркивает Шурыгин.

Другой военный эксперт Дмитрий Болтенков, анализируя ситуацию с «доказательствами» российской вины, обращает внимание на другую историю – отравление в Англии Сергея и Юлии Скрипаль.

«Между этими событиями, как ни странно, много общего. Оба они объявляются «происками Москвы». И связаны с использованием оружия, которого в России либо не было, либо уже нет. Ответа на вопрос «зачем это нужно России?» нет в обоих случаях», – подчеркивает аналитик, отмечая: Россия не допускается к расследованию этих событий ни в каком виде; результаты следствия оглашаются без предъявления весомых доказательств; имеющиеся доказательства добываются из таких потрясающе достоверных источников, как социальные сети, или берутся от перебежчиков.

«В обоих случаях звучат заявления о наличии улик, однозначно указывающих на виновника, то есть на Россию, но они не предъявляются. Какие-либо выдвигаемые Москвой контраргументы и сведения в расчет не принимаются, – цитируют Болтенкова «Известия». – Выводы в обоих случая однозначны: виновата Россия, и точка.

Так, Голландия где-то откопала кусок ракеты комплекса «Бук» с неким бортовым номером. Данный кусок ракеты был выпущен в 1986 году. Как и где этот кусок был добыт – никому не известно. Доказательств, подтверждающих, что данная находка была сделана в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, не представлено.

Министерство обороны РФ в последние годы активно ведет перевооружение армии и в том числе войск ПВО. Ведется строжайший учет всех ракет, идет ликвидация отслуживших свой срок боеприпасов. Россия, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, провела тотальную зачистку своих арсеналов от хлама. И ракет такого времени выпуска в РФ просто уже не осталось. Кстати, после этой зачистки взрывы в российских арсеналах прекратились. То, что упоминаемая голландцами ракета выслужила все мыслимые сроки эксплуатации и ее на территории России просто не может быть, в расчет не берется. Факт, что такие ракеты есть как раз в арсеналах на Украине и в Грузии, да и еще в ряде стран, игнорируется.

В науке есть метод доказательства от противного. Если предположить, что виноват российский «Бук» с российским экипажем, сразу возникает множество вопросов.

Зачем России сбивать иностранный гражданский самолет? Чтобы использовать инцидент как предлог для ввода войск на Украину? Владимир Путин мог получить разрешение на подобную акцию от Совета Федерации и без таких ухищрений. Да и в июле 2014 года ополчение Донбасса уже было реальной военной силой.

Хотели сбить украинский военный самолет и ошиблись? Однако 53-я бригада ПВО Сухопутных войск – качественно подготовленная воинская часть, одна из лучших бригад ПВО России. Ракетные стрельбы в 2012 и в 2013-х годах она провела на «отлично». То есть отлично подготовленная военная часть берет старую ракету и промахивается, сбивая вместо транспортного самолета Ан-26 гораздо больший по размерам боинг? Это просто нелепо. К тому же к этому времени ополчение Донбасса научилось защищать небо своими силами. Да и Россия много раз заявляла, что ее военнослужащие участия в боевых действиях на Украине не принимали».

Аналогичная ситуация в деле со Скрипалями: никто не знает, зачем травить этого перебежчика, но виновата Россия. В стране нет никакого химического оружия, нет и нервно-паралитического яда «Новичок», но все равно виновата Россия.

Болтенков обращает внимание еще на одно происшествие: 26 мая в Киеве избили британских болельщиков.

«Как бы фантастично это ни звучало бы, но в этом были обвинены русские футбольные фанаты. Мы имеем дело со систематическими провокациями, целью которых является максимальная изоляция и очернение России, – подчеркивает эксперт. – Украина – одна из стран, громче других обвиняющих в уничтожении боинга Россию. Сама же Украина даже не извинилась за то, что не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта. Сделай она это, и не было бы гибели 298 человек. Впрочем, Украина так толком не извинилась и не выплатила компенсации и за сбитый ее военными 4 октября 2001 года самолет Ту-154 рейса Тель-Авив – Новосибирск».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.05.18

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