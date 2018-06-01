Нидерланды допустили вину Украины в авиакатастрофе над Донбассом, Малайзия сняла ответственность с России

Правительство Нидерландов допустило, что к ответственности за крушение малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года может быть привлечена Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители Партии свободы, Социалистическая партии, Форума за демократию и партии «Христианско-демократический призыв» спросили, почему ответственность за катастрофу возлагается только на Россию, но никто не рассматривает возможность вины Украины, которая, как минимум, не закрыла воздушное пространство. «Пока нет никакой жесткой правовой базы, ​​чтобы привлечь Украину к ответственности, но я ничего не исключаю», – ответил Блок.

Предложение одной из партии поручить прокуратуре расследовать роль Украины в происшествии министр не одобрил. «Я бы счел преждевременным вмешиваться сейчас», – цитирует Блока нидерландское издание Parool.

Как уже сообщал «Новый День», международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения, заявила, что ракета, попавшая в самолет, принадлежала России.

В Москве подчеркивается: все эти годы, прошедшие с момента трагедии, расследуется исключительно одна версия – российская. То, что в это время в этом районе находился аналогичный дивизион ВСУ, следствие упорно игнорирует. При этом, по мнению экспертов, каждое новое «доказательство» российской вины не только всё сильнее опровергает саму главную версию, но и уничтожает остатки доверия к следствию как таковому.

Между тем, министр транспорта Малайзии Энтони Лок снял с России вину за крушение Boeing над Донбассом. «Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы. Нельзя просто показать пальцем на Россию», – заявил Лок.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 01.06.18

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