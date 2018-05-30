Небензя о катастрофе MH17: С Россией на языке ультиматумов говорить не позволено

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза отказался признавать выводы международной комиссии по расследованию катастрофы лайнера Boeing на востоке Украины в 2014 году. По его словам, обвинения в адрес России являются беспочвенными.

В частности, он заявил о недоверии к докладу комиссии, так как Россия была лишена полноценного права принимать участие в расследовании. «Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», – сказал дипломат, добавив, что Россия «подтверждает готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому расследованию».

Это стало реакцией на слова главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Он потребовал от России признания ответственности за случившееся. На это Небензя ответил: «Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли. С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено». Российский постпред в ООН подчеркнул, что позиция Москвы по этой трагедии за прошедшие годы оставалась неизменной. «Мы возмущены этим ужасным происшествием и глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования, истинные виновные должны быть определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности», – заявил он.

Ранее, 24 мая, были оглашены предварительные итоги расследования катастрофы MH17 на востоке Украины, которое проводила группа следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. По мнению следователей, лайнер был сбит зенитно-ракетного комплекса, принадлежавшего российской армии. 25 мая Нидерланды официально заявили, что считают Россию виновной в катастрофе. Их в этом вопросе поддержала Австралия.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 30.05.18

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