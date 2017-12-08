Западные СМИ обвинили генерала РФ в крушении «Боинга» над Донбассом

К крушению «Боинга» на территорией Донбасса летом 2015 года причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев. Такое заявление сделали эксперты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat и издания Insider, передает радиостанция «Дождь».

Они провели совместное расследование, которое показало, что якобы именно Ткачев известен под позывным «Дельфин». Он, как и еще один военный с позывным «Орион» фигурировал в отчете, опубликованном в сентябре 2016 года Совместной следственной группой (ССГ) (Нидерланды), занимающейся расследованием крушения «Боинга».

Для установления личности эксперт взял у Ткачева интервью. Предлогом для беседы стал интерес к Суворовскому училищу. Получив запись голоса генерала Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо и Литовский центр судебной экспертизы сравнили ее с опубликованными ССГ переговорами. В итоге эксперты заявили, что голоса на записях с большой долей вероятности принадлежат одному человеку.

Ткачев был уволен со службы в 2010 году. Он принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях, служил в разных военных округах. После увольнения Ткачев работал главным военным советником в Сирии до августа 2012 года, после чего стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году возглавил попечительский совет Екатеринбургского военного училища. В интервью The Insider Ткачев заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и на Украине в 2014 году не был.

Отметим, что в конце августа 2017 года международная комиссия по расследованию катастрофы рейса MH17 получила от России новую информацию с радаров. Сведения отправлены по запросу Нидерландов, сообщили в голландской прокуратуре. Радиолокационные данные были предоставлены российской стороной ранее, однако они не соответствовали общеевропейскому формату ASTERIX. Новый пакет информации отвечает требованиям следователей.

Как писал «Новый День», «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над восточной территорией Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто не выжил. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев Донбасса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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