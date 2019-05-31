«Хотят всё свалить на Россию»: премьер Малайзии увидел много политики в расследовании гибели MH17

В расследовании крушения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года чрезмерно много политики. Такое заявление сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, сообщает издание Malay Mail.

Он напомнил, что международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения лайнера, обвинила в трагедии России. «Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», – сказал малайзийский премьер. По его словам, сбить «Боинг» могли ополченцы или украинцы, «потому что у них тоже есть такая же ракета», передает РИА «Новости».

Мохамад потребовал привлечения Малайзии к изучению «черных ящиков» уничтоженного самолета, обосновав это тем, что на его борту были граждане Малайзии и сам лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании.

«Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики», – подчеркнул он. По его мнению, «идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а концентрировалась на попытках возложить вину на русских».

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

В Москве выводы следственной группы отвергли. В сентябре прошлого года Минобороны России заявило, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», состояла на вооружении украинской воинской части. По данным ведомства, ракета была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего ее отправили в войсковую часть на территорию Тернопольской области УССР. Часть была реорганизована в 223-й зенитный ракетный полк на Украине, который дислоцируется в городе Стрый Львовской области и имеет на вооружении ЗРК «Бук».

В оборонном ведомстве РФ указали, что сведения о ракете удалось установить по ее бортовому номеру 8869032. Для его определения использовались серийные номера сопла и двигателя, также были рассекречены архивные документы предприятия-производителя.

В то же время, в Минобороны назвали фальсификацией видео о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, которое было использовано в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета

В свою очередь, министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил об отсутствии убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию в крушении лайнера на основе данных Совместной следственной группы. «Нельзя просто показать пальцем на Россию», – отметил Локк.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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