Трагедия МН-17: все стрелки на Стрелкова?

Как только мы слышим словосочетание «русская весна», сознание тотчас же рисует перед нами Игоря Стрелкова (Гиркина), изображенного в стиле, которым пользовались и продолжают пользоваться для изображения харизматичного команданте Че. Мы не будем говорить о том, что роднит и отличает две эти исторические личности. Достаточно уже того, что мы позволили себе написать имя бывшего главы Минобороны Донецкой народной республики рядом с именем человека – важнейшего для кубинской и мировой истории.

Впрочем, это никак не отменяет того факта, что Игорь Иванович отныне стал личностью действительно исторической, тут уже не поспоришь. Другое дело, каков окрас его «взноса» в историю и чем для него это может закончиться. Подозреваем, что свое ближайшее будущее самый известный в России «реконструктор» оценивает не в том паттерне, который ему уготовила судьба, и задуматься здесь есть над чем.

Именем закона

Как стало известно на этой неделе, в США целая группа родственников жертв крушения авиалайнера Boeing-777, летевшего рейсом МН17 компании «Малазийские авиалинии», сбитого в небе над Донецкой областью летом 2014 года, добилась положительного для себя решения суда по иску против Стрелкова.

Иск был подан адвокатами родственников жертв этой кровавой катастрофы в окружной суд северного округа Иллинойса, а ответчиком по иску выступал занимавший на тот момент пост министра обороны ДНР Игорь Гиркин. Всего в суд обратились 25 родственников жертв МН17, при этом всего катастрофа унесла жизни 298 человек. В составе истцов, к слову, присутствовали 10 граждан Голландии – страны, выходцев из которой на борту рухнувшего лайнера было больше всего. Суд, разумеется, исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с Игоря Гиркина (Стрелкова) компенсацию в размере 20 миллионов долларов на каждого истца.

Как рассказал прессе гражданский адвокат истцов, сам иск подавался вовсе не ради денег. Столь крупные суммы, требуемые заявителями, фигурируют в иске только для того, чтобы привлечь внимание общественности. По его словам, сейчас главное в этом решении заключается в том, что семьи погибших сумели добиться справедливости. Дело за малым – добиться ответственности тех, кто причастен к этой громкой трагедии.

Юридический факт

«Мы думаем, что никакой компенсации не будет, это решение носит в большей степени символический характер», – отметила в комментарии голландской прессе мать одного из погибших пассажиров злополучного рейса из Амстердама в Куала-Лумпур. Примечательно, что в своем иске, поданном еще в 2015 году, истец не просто называет Игоря Гиркина формальным организатором обстрела Боинга, но еще и отмечают, что действовал он с «благословения Москвы». А адвокат, взявшийся помогать истцам бесплатно, говорил, что главная цель иска заключается в том, чтобы оказать на Москву давление и подтолкнуть ее к сотрудничеству с международным трибуналом.

Иными словами, Гиркина в США официально признали главным виновником крушения малазийского Боинга в Донбассе, и деньги здесь совершенно не при чем. То есть, это уже не просто выводы международной группы журналистов-расследователей или специальных комиссий, а официальное судебное решение, которое вступит в силу, если сторона истца не попытается его оспорить в установленный законом срок.

Если упростить все максимально, то в США и ряде стран, с которыми у Вашингтона действуют договоренности о взаимном признании судебных решений, виновность Стрелкова в крушении МН17 – юридический факт.

Позиция ответчика

Сам ответчик, ранее говоривший, что не планирует более комментировать ничего о сбитом Боинге, на это судебное решение все-таки отреагировал. Стрелков не без присущего ему в последние месяцы сарказма заявил, что ему «ни холодно, ни тепло» от этого судебного решения.

«Я теперь уже едва ли не террорист №1 в мире. Чего мне опасаться? Хуже уже не будет», – заявил бывший глава Минобороны ДНР.

Продолжая гнуть свою линию на отрицание, Гиркин предложил родственникам погибших пассажиров самолета попытаться «что-то от него получить».

«Разве я против? Как только у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я могу заплатить родственникам жертв катастрофы за Боинг, сбитый неизвестно кем. Помочь людям мне не жалко», – резюмировал он.

Позиция ответчика, в целом, ясна. Берите, дескать, свой иск, пробуйте на его основании взыскать с меня хотя бы сотую долю от указанной суммы – у меня ее все равно нет. Но вот беда, за этими шутливыми отговорками и смелыми заявлениями кроется нечто большее, чем простое равнодушие непричастного и невиновного человека.

Надо понимать, что режим «сарказма» Игорь Иванович включил несознательно – на рефлексах, отчетливо понимая, что если 400 миллионов с него взыскать никак не получится, то с юридической точки зрения он попал в глухой угол, выбраться из которого, вряд ли удастся. Рано или поздно, в Кремле вполне могут созреть на «показательную порку» нового «террориста №1». Да и как не созреть, если этот террорист – гражданин России, свободно разгуливающий не просто по улицам, но еще и по студиям телеканалов самого разного ранга.

Защитить нельзя ликвидировать

Игоря Ивановича, похоже, ждет незавидное будущее. С одной стороны, по всем юридическим канонам он теперь персона, разыскиваемая американским правосудием, которое не постесняется затребовать содействия российских властей в его задержании. С другой – для Кремля он давно стал неудобным критиком, который и позволяет себе лишнего, и у отдельных слоев населения пока еще пользуется каким-никаким доверием.

Разумеется, выдавать Гиркина третьей стране Россия не будет. В международном поле непременно последует его признание террористом с соответствующим внесением в международные базы. Шутка ли, когда твое имя оказывается рядом с именами самых разыскиваемых террористов на планете или названий самых кровавых террористических группировок. На фоне докладов и отчетов, неизменно призывающих Россию к ответу и выстраивающих целые цепи из лиц, причастных к запуску ракеты по малазийскому Боингу, для реальных организаторов этой атаки Игорь Иванович становится важным звеном в доказательной цепи – ее важнейшим элементом.

Так или иначе, бывший глава Минобороны ДНР и сейчас нередко позволяет себе лишнее в публичных высказываниях, что делает его довольно неудобной персоной для Москвы. Остается только гадать, какие последствия привнесет за собой это «формальное» решение американского суда, однако уже сейчас очевидно: события будут развиваться явно не в пользу Стрелкова.

Москва, Василий Андреев

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