Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков хорошо знал начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха, похищенного и вывезенного на днях в Киев диверсантами СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом бывший командир донецкого ополчения рассказал в своём блоге.

По словам Стрелкова, Цемах действительно возглавлял ПВО в Снежном в момент крушения «Боинга» в Донбассе.

Однако подразделение, которым он командовал, не располагало установками, способными сбить пассажирский лайнер или любой другой самолёт на такой высоте.

«Да, «Борисыч» был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок «ЗУ-23-2» в Семёновке и в данной должности отличился). Назначен он был на эту должность не мной, так как в июле это была должность примерно взводного уровня, и назначение находилось в компетенции командующего местным гарнизоном (сначала «Прапора», потом – после очередного ранения последнего – «Кэпа»).

Насколько мне известно, в июле-августе у «Борисыча» было в подчинении несколько расчетов «ЗУ-23-2» и зенитных установок 12,7-мм «Утёс», – объяснил Стрелков.

Экс-командующий армией ДНР рассказал, что был лично знаком с Цемахом и другими местными командирами и не раз обсуждал с ним оперативную обстановку под Снежным.

«Отношение к уничтожению «Боинга» Цемах имеет ровно такое же, как и все остальные бойцы и командиры ополчения, то есть – никакого», – подчеркун Стрелков и добавил, что спецслужбы Украины способны довести зенитчика до любого состояния, чтобы получить от него нужные признания.

«Теоретически, «Борисыча», наверное, можно заставить (сломав волю и накачав психотропными препаратами) признать все, что угодно – вплоть до убийства Кеннеди и отравления Александра Македонского. В том числе – если им того захочется – и уничтожение «Боинга» (который он и его подчиненные не могли сбить имеющимися в их распоряжении средствами «от слова вообще»)», – приводит слова экс-министра обороны ДНР «ПолитНавигатор».

Как известно, 58-летний Владимир Цемах был похищен 27 июня из собственной квартиры. Об этом первой сообщила его жена, обнаружив на пороге следы борьбы и не дождавшись супруга. Она сообщила, что вместе с мужем пропали его военный билет и водительское удостоверение.

Позже в Киеве заявили об аресте начальника ПВО ДНР и о его якобы причастности к крушению «Боинга» над Донбассом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.19

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