В Киеве освободили похищенного зенитчика ДНР, которому приписывали сбитый Боинг

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи похищенного СБУ гражданина Донецкой народной республики Владимира Цемаха, командовавшего рассчётом ПВО в 2014 году в городе Снежном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», бывший ополченец освобождён «под личное обязательство».

Ранее Киев пытался доказать его причастность к крушению малазийского Боинга в Донбассе.

«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства», – приводит ТАСС решение судьи, который удовлетворил апелляцию адвокатов.

В качестве одной из версий освобождения бывшего зенитчика ДНР наблюдатели называют подготовку Цемаха к обмену пленными.

Между тем, на днях прокуратура Нидерландов потребовала отменить обмен Владимира Цемаха, так как совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малазийского Боинга над Украиной собиралась его допросить.

Напомним, ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что хорошо знал начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха, похищенного и вывезенного в Киев диверсантами СБУ.

По словам Стрелкова, Цемах действительно возглавлял ПВО в Снежном в момент крушения «Боинга» в Донбассе.

Однако подразделение, которым он командовал, не располагало установками, способными сбить пассажирский лайнер или любой другой самолёт на такой высоте.

Как сообщал «Новый День», недавно Совбез РФ и Малайзия объединились против западного следствия по Боингу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.19

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