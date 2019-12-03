Цена обменам с Украиной: СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Украина нарушила обязательство полного «процессуального очищения» удерживаемых лиц, подлежащих обмену.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-начальника ПВО Первой Славянской бригады (ДНР) Владимира Цемаха, которого Киев уже похищал из Донбасса и объявлял «важным свидетелем» по делу о крушении малазийского Боинга в 2014 году.

Позже, несмотря на протесты прокуратуры Нидерландов, Цемах был освобождён Киевом в рамках обмена с Москвой удерживаемыми лицами.

Теперь в СБУ назвали бывшего зенитчика ДНР лицом, «которое скрывается от органов досудебного расследования» и объявили Цемаха подозреваемым в террористическом акте, «который привёл к гибели людей».

Экс-начальнику ПВО грозит 15 лет или пожизненное заключение, заявляют в СБУ.

Напомним, накануне прокуратура Нидерландов направила претензии Москве в связи с ситуацией вокруг Владимира Цемаха.

По мнению голландской стороны, Россия после прибытия в Москву Цемаха – обязана была задержать его, а не позволять вернуться в Донбасс.

Напомним, 58-летний Владимир Цемах был похищен агентами СБУ 27 июня 2019 года из собственной квартиры в городе Снежном (ДНР).

Позже в Киеве заявили об аресте «ценного свидетеля» и о его якобы причастности к гибели «Боинга» над Донбассом.

Бывшего зенитичика успели допросить прибывшие на Украину следователи из Нидерландов.

Прокуратура Нидерландов раскритиковала Украину за включение Цемаха в списки для обмена и заявила, что у неё остались вопросы к бывшему начальнику ПВО из ДНР.

Вместе с тем, недавно адвокат Владимира Цемаха Анатолий Кучерена заявил, что его подзащитный готов дать показания для Совместной следственной группы в Нидерландах.

При этом адвокат уточнил, что следователи должны прибыть в Донбасс, на родину ополченца, так как его подзащитный не может выехать ни в Россию, ни в Европу, поскольку против Цемаха не сняты подозрения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.19

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