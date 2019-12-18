Адвокат Цемаха направил в ЕСПЧ жалобу на действия спецслужб Украины и Нидерландов

Обстоятельства похищения экс-командира Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, жестокие условия его незаконного содержания в украинской тюрьме с применением психотропных препаратов и грубые допросы со стороны, в том числе, голландских следователей требуют незамедлительной оценки Европейского суда по правам человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил адвокат Владимира Цемаха Анатолий Кучерена.

По словам Кучерены, он уже подал жалобу на действия правоохранителей Украины и Голландии в ЕСПЧ в интересах своего подзащитного, которого безосновательно объявили подозреваемым в крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году.

«Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий... Всё это вопиющие нарушения прав человека», – цитирует ТАСС Кучерену.

Напомним, 58-летний Владимир Цемах был похищен агентами СБУ 27 июня 2019 года из собственной квартиры в городе Снежном (ДНР).

Позже в Киеве заявили об аресте «ценного свидетеля» и о его якобы причастности к гибели «Боинга» над Донбассом.

Бывшего зенитичика успели допросить прибывшие на Украину следователи из Нидерландов.

Прокуратура Нидерландов раскритиковала Украину за включение Цемаха в списки для обмена пленными с Москвой и заявила, что у неё остались вопросы к бывшему начальнику ПВО из ДНР.

Вместе с тем, недавно адвокат Владимира Цемаха Анатолий Кучерена заявил, что его подзащитный готов дать показания для Совместной следственной группы в Нидерландах.

При этом адвокат уточнил, что следователи должны прибыть в Донбасс, на родину ополченца, так как его подзащитный не может выехать ни в Россию, ни в Европу, поскольку против Цемаха не сняты подозрения.

Позже Служба безопасности Украины внезапно объявила Цемаха в розыск и назвала его лицом, «которое скрывается от органов досудебного расследования» и предъявила ему подозрение в «террористическом акте, который привёл к гибели людей».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.19

Украина намерена исключить из процесса обмена сотни захваченных жителей ЛДНР. / Меркель назвала неприемлемыми действия США против «Северного потока – 2». / Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»