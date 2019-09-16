Украина вернула Цемаха России в отместку Нидерландам за сотрудничество с Москвой

Выдача зенитчика ДНР Владимира Цемаха России в рамках недавнего обмена пленными касается исключительно украинских интересов.

Если Цемах нужен следственной группе в Нидерландах для расследования крушения малазийского Боинга над Украиной, пусть Амстердам сам обращается к Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «ВВС» заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

При этом Богдан обвинил Голландию в тесном сотрудничестве по всем направлениям с Москвой в ущерб Украине.

«Нидерланды – один из основных бенефициаров строительства «Северного потока – 2», Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды – один из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ.

Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, что менять на Цемаха», – приводит слова Богдана «ПолитНавигатор».

Напомним, Нидерланды неоднократно прямо обращались к Киеву с требованием не включать бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха в список на обмен заключёнными с Россией и даже объявили его подозреваемым по делу MH-17.

В свою очередь, президент Зеленский сообщил ранее, что похищенный СБУ Цемах уже был допрошен голландскими следователями в украинской тюрьме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.19

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