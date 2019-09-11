Нидерланды объявили освобождённого Цемаха подозреваемым по делу MH-17

Международная следственная группа в Нидерландах по расследованию крушения малазийского Боинга в небе над Украиной переквалифицировала статус зенитчика ДНР Владимира Цемаха из свидетеля в подозреваемые.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Голландии Кати Пири сообщает немецкое радио «DW».

Из слов Пири следует, что поводом включения Цемаха в подозреваемые стало не появление каких-то веских доказательств, а «настойчивое требование Москвы» включить его в список для обмена пленными.

Досталось от европарламентария и Украине, которая якобы нарушила обязательства предоставлять следствию всех подозреваемых и любые данные по делу о Боинге.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», – негодует Пири, которая, к слову, не имеет с следствию прямого отношения.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля», – сетует европарламентарий.

Эксперты, между тем, отмечают, что шум, снова поднятый Голландией по поводу Цемаха, выглядит странно, так как недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователи из Нидерландов допросили зенитчика ДНР перед его обменом.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой не выпускать Цемаха из СИЗО в рамках обмена с Россией.

Между тем, на днях немецкий частный сыщик Йозеф Реш заявил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче собранных им улик по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Малайзия готова выслушать и изучить доказательства по делу MH17, собранные Решем.

Ранее детектив, занимавшийся расследованием крушения малайзийского лайнера с 2014 года, сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за трагедию. Также у него имеются данные с американских спутников, которые проливают свет на катастрофу. Сыщик отмечал, что международное следствие в Нидерландах игнорирует эти сведения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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