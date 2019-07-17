СБУ заявляет о задержании водителя Бука, «сбившего Боинг»

Служба безопасности Украины отчиталась о поимке лица «из числа боевиков», причастного к перевозке ракетной установки «Бук», якобы сбившей над Донбассом малазийский «Боинг» рейса MH17.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День", об этом заявил замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков.

По словам Маякова, водителя тягача удалось установить по видео с телефона, снимавшего передвижения ракетной установки.

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ», – рассказал сотрудник СБУ и добавил, что «подозреваемый» задержан и находится в СИЗО.

По мнению наблюдателей, так называемое «задержание водителя» комплекса «Бук» может быть ни чем иным, как очередной провокацией с целью обвинить Россию в катастрофе малазийского «Боинга» в 2014 году.

Напомним, ранее СБУ похитила в Донбассе бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха.

58-летний отставник был похищен 27 июня из собственной квартиры. Об этом первой сообщила его жена, обнаружив на пороге следы борьбы и не дождавшись супруга. Она сообщила, что вместе с мужем пропали его военный билет и водительское удостоверение.

Позже в Киеве заявили об аресте начальника ПВО ДНР и о его якобы причастности к крушению «Боинга» над Донбассом.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что хорошо знал Владимира Цемаха.

По словам Стрелкова, он действительно возглавлял ПВО в Снежном в момент крушения «Боинга» в Донбассе.

Однако подразделение, которым командовал Цемах, не располагало установками, способными сбить пассажирский лайнер или любой другой самолёт на такой высоте.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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