Голландское следствие по Боингу оперирует видеофальшивками – жёсткое заявление МИД РФ

Следствие по делу о крушении малазийского Boeing МН17 в Донбассе приобщило фальсифицированные видеоматериалы к выводам о причинах катастрофы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности.

Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», – отмечается в сообщении.

В МИД заявили, что российскими ведомствами был проделан колоссальный объём работ, но все они проигнорированы следствием в Нидерландах.

«От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Боинг, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ», – подчеркнули в российском ведомстве.

«Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства.

В этих обстоятельствах у нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса», – добавили в МИД.

«Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание», – заключили в министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, сегодня в голландском Утрехте на пресс-конференции по промежуточным итогам расследования крушения малазийского Боинга в небе над зоной конфликта в Донбассе генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек обвинил в крушении самолёта и объявил в розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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