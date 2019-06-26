Спикер Госдумы определил приоритеты: «Либо полноценные права нашей делегации, либо мы покидаем ПАСЕ»

Россия будет участвовать в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только при условии предоставления делегации полноценных прав. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, сейчас по инициативе деструктивных сил обсуждаются решения об ущемлении прав российского представительства.

Депутаты некоторых стран выступают за то, чтобы российская делегация не имела возможности полноценного представительства в ПАСЕ, отметил спикер. В частности, пояснил он, речь идет о Великобритании, Польше, Украине и Литве. «Наша с вами позиция – мы об этом неоднократно говорили, и с этим напутствием наша делегация уехала для работы в ПАСЕ – права всех национальных делегаций должны быть защищены, – подчеркнул Володин. – Наша парламентская делегация будет принимать участие в работе ПАСЕ только в том случае, если ее полномочия будут в полном объеме подтверждены».

Он также уточнил, что, если ПАСЕ будут приняты решения, связанные с ограничением полномочий российской делегации, это будет расценено как ограничение прав граждан РФ. «Мы не можем полноценно представлять граждан России в ПАСЕ, если делегация будет ущемлена в правах, – сказал спикер Госдумы. – Сейчас обсуждаются эти вопросы по инициативе деструктивных сил».

В частности, речь идет о том, чтобы не допустить российскую делегацию в мониторинговые группы, не дать возможность выступать с докладами и возглавлять рабочие группы. «Эти решения ставят крест на демократии», – подчеркнул Володин, напомнив, что «ПАСЕ создана для того, чтобы был диалог».

Спикер также напомнил, что соответствующие решения, касающиеся российской делегации будут приняты до конца дня. «Думаю, вы все поддержите ранее принятую позицию – либо полноценные права нашей делегации, либо мы покидаем ПАСЕ», – заключил Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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