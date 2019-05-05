Россия может выйти из конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека. Такой вариант рассматривается в случае невозможности найти компромисс в отношениях с европейскими партнерами.

Напомним, кризис в отношениях России и Совета Европы начался в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за присоединения к РФ Крыма. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Если к концу июня 2019 года Россия не возобновит выплаты, ее могут исключить из Совета Европы.

На сегодняшний день долг России перед СЕ достиг 60 миллионов евро. Москва неоднократно заявляла, что готова его выплатить, как только ей будут возвращены ее права.

Если же будет поставлен вопрос об исключении, РФ готова пойти на крайние меры – вплоть до выхода из конвенции по правам человека

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», – заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

Москва. Другие новости 04.05.19

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